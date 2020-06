Minneapolisban feloszlatják a rendőrséget

A minneapolisi önkormányzat mégis feloszlatja a rendőrséget – jelentette be Lisa Bender, a városi tanács elnöke.

Az amerikai rendfenntartó erőket évtizedek óta olyan felszerelésekkel látják el, melyeket az USA hadserege is használ. A mostani túlkapások miatt döntött úgy a két nagyváros, hogy a rendőrségtől elvont összeget szociális kiadásokra fordítja. Minneapolis viszont úgy döntött, hogy egyenesen feloszlatja rendőrségét.

A minneapolisi önkormányzat mégis feloszlatja a rendőrséget – jelentette be vasárnap Lisa Bender, a városi tanács elnöke. Bender, a baloldali többségű városi tanács több tagjával együtt egy minneapolisi parkban rendezett nagygyűlésen jelentette be a döntést. Mint mondta: eltökéltek vagyunk abban, hogy véget vessünk városunk és a…

A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept a katasztrófára.

New York demokrata párti polgármestere is csökkenti a rendőrség költségvetését,

Eddig is megoszlottak a vélemények arról, hogy George Floyd emlékezetes rendőri túlkapás miatti halála miért okoz ekkora zavargásokat az Egyesült Államokban. Hatalmas nyomást helyeztek az önkormányzatra az ügyben, amely végül úgy határozott, hogy feloszlatja a helyi rendőrséget, de New Yorkban is csökkentik a költségvetést. Nem túlzás…