Kásler csattanós választ adott az őt ért ellenzéki kritikákra

Trianont fájlalta az emberi erőforrások minisztere a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Kásler Miklós a járvány elleni védekezésről is ejtett pár szót, és beszélt az őt ért támadásokról is. Kásler a műsorban fontosnak érezte megemlíteni, hogy apai ágon erdélyi, székely származású, így a döntés családjukat is érintette. Trianont –…