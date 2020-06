Ma még sétáljunk, mert aztán tíz nap zuhi jön

Propeller - Ma 08:23 Időjárás

A keleti tájak fölött is megszűnik a csapadék és fokozatosan felszakad a felhőzet. A többórás napsütés mellett gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Elszórtan alakulhat ki zápor, néhol zivatar is lehet. A délkeleti, déli szelet az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik, de záporok, zivatarok környezetében is lehet erős, esetleg viharos széllöké