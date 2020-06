Kirobbanó formában a tőzsde, tovább erősödött a forint

Privátbankár - Ma 19:04 Pénzügy

Óriási emelkedés van a tőzsdéken, egyes indexek három-négy százalékkal is kilőttek a mai napon. Az amúgy is jó hangulatnak további lökést adott a kora délután közzétett, a vártnál sokkal jobb amerikai munkaerő-piaci adat. A magyar tőzsde is emelkedett, a forint pedig sokat erősödött a nap során. A kőolaj is szárnyakat kapott, pedig egyelőre…