Vége! Ekkortól tilos az avarégetés Magyarországon

Blikk - Ma 12:50 Belföld

Rengeteg törvényt fogadott el ma az országgyűlés, köztük a klímavédelemmel kapcsolatosat, amelyet eredetileg ellenzéki képviselők nyújtottak be, aztán annyi kormánypárti módosítás esett benne menetközben, hogy most mégis leszavazták. A parlamenteben ma törvényt hoztak a Honvédség bővítésének könnyítésére, de olyan is született, ami…