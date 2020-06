A mi kis falunk szereplője, Lovas Rozi közös fotót posztolt nemrég született kisfiával

Indirekt - Tegnap 16:23 Színes

Ahogy az okos lány meséjének főszereplője vitt is ajándékot, meg nem is, úgy Lovas Rozi meg is mutatta a kisfiát, meg nem is. Lovas Rozi A mi kis falunk sztárja alig két hete egy tündéri kisfiúnak adott életet. Boldogsága az egekig ér, amit most megosztott velünk is. A János Antal névre hallgató fiúcskából most nem