Bay Éva fürdőruhás képén látszik a 18 kilós fogyás

Propeller - Tegnap 21:00 Bulvár

Bay gyógynővénykeveréket használt a fogyáshoz, most pedig csak úgy gyűjti a bókokat. Bay Éva (67) rengeteg bókot zsebel be, amióta 18 kilótól szabadult meg egy gyógynövénykeveréknek köszönhetően. – Főleg nők keresnek meg, tőlük kapom a legtöbb dicséretet, de azért akad egy-két férfi is, aki veszi a bátorságot. Vannak lelkes…