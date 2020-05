Szoboszlai szenzációs gólt rúgott szabadrúgásból az Osztrák Kupa-döntőben

NSO - Tegnap 21:45 Foci

Szabadrúgásból szerzett gólja után Red Bull Salzburg második találatában is jelentős szerepet játszott Szoboszlai Dominik: a magyar válogatott labdarúgó előbb óriási sprinttel megzavarta az Austria Lustenau kapusát, majd a labdaszerzést követően, egy bal oldali beadás után az ellenfél védőjét is, ennek is köszönhetően öngóllal növelte az előnyét a…