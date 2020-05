F1: Megvannak az új szabályok

A Nemzetközi Automobil Szövetség hivatalosan is elfogadta a Forma-1 legújabb szabályait, módosításait.

A csapatok már a múlt héten megállapodtak, most pedig egy e-voksolás után az FIA Motorsport Világtanácsa is rábólintott a költséglimitet és az aerohendikepet is magában foglaló módosításokra.