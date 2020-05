Hazugnak minősítette Donald Trump egyik bejegyzését a Twitter

Történelmi fordulat következett be a Twitter működésében, mikor most először félrevezető címkét kapott az Amerikai Egyesült Államok elnökének két bejegyzése is. Az egyikben az elnök arról írt, hogy a levélben leadott szavazatok széles körben választási csalásokhoz vezethetnek. Ez a kijelentés így félrevezető, ezért a Twitter megjelölte a bejegyzést