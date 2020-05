83 milliárd szállodákra, Mészáros óriásit szakított

Ez egyébként pontosan az az összeg, amelyet korábban forrásaink lapunknak megsúgtak, mondván ennyi pénz néz ki Tiborcz István egyik pécsi barátjának. Ettől függetlenül nem mondjuk, hogy forrásaink azon értesülése is bármilyen mértékig is igaz lenne, hogy valójában Tiborcz István és Orbán Ráchel is tulajdonosa lehet a pécsi szállodának.…