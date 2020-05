A Budapest Bank csatlakozik a Takarék Csoport és az MKB együttműködéséhez

Növekedés - Ma 04:19 Gazdaság

Két top 10-es magyar bank jelentette be, hogy vizsgálják a fúzió lehetőségét. A két magyar tulajdonú bank külön-külön is rendkívül mozgalmas időszak után áll. Ha sikerül az eltervezett menetrend, a magyar bankpiacon már nemcsak az első (OTP), de a második számú bank is hazai döntésközpontú lehet.