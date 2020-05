Gáspár Győző egy pesti panel áráért eladta salgótarjáni csodapalotáját

BalraMagyar - Ma 09:50 Vélemény

Azért ez is sok mindent elmond a hazai ingatéanpiacról. A 24.hu szmolt be arról, hogy értékesítették a salgótarjáni Gáspár-villát. Megvették azt a salgótarjáni házat, ahol a kétezres évek elején élt Gáspár Győző és családja, és ahol a róluk szóló valóságshow-t forgatták – írja a Blikk, akiknek Gáspár is nyilatkozott: Már hét vagy nyolc éve…