800 kiló szalmonellás csirkemáj érkezett Magyarországra

Nemrég a szlovákiai hatóságoknak kellett intézkedniük szalmonellával fertőzött lengyel baromfitermékek miatt, egy litván bejelentés alapján pedig kiderült, hogy két magyar kereskedőhöz is jutott a szalmonellás csirkemájból. A Nébih szakemberei azonnal intézkedtek, az eljárás jelenleg is folyamatban van - számolt be a Magyar Nemzet.