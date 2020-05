Egy dolgozó fertőzte meg a Pesti úti otthonban lakó idős embereket

Lokál - Ma 07:33 Belföld

A Pesti úti Idősek Otthonának egyik dolgozójától kapták el a koronavírust a bent lakó idősek – állítják a gondozók. A Ripostnak több ápoló is beszélt erről. Egyik munkatársuknak lázasan, köhögve is be kellett járnia dolgozni még a járvány kitörése előtt.