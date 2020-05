A kormány szerint a gazdasági intézkedésekkel 221 ezer munkahelyet sikerült megvédeni

A fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók és a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozók is nyújthatnak be kérelmet Debrecen Város Segélyalapjához és emelkedett a támogatás összege is – jelentette be Papp László polgármester azon az eseményen, ahol két kérelmezőnek nyújtották át a megítélt természetbeni támogatást.…