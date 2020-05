Operatív törzs: 33 intézményben van jelen a koronavírus, 846 fertőződött gondozott van

Napi - Ma 11:31 Belföld

Nehéz betartani a távolságot a most nyíló játszótereken, ezért nagy az üzemeltetők és a szülők felelőssége is, miután újranyitnak a járványban a közösségi terek. Az operatív törzs elkezdi tisztázni az eddigi adatokat, hamarosan részletesebb tájékoztatást is kapnak az emberek.