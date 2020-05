Melania Trump válni akar, utálja a First Lady szerepet

Indirekt - Ma 18:00 Színes

Melania Trump megelégelte a rivaldafényt. A First Lady-nek egyszerűen elege lett a felhajtásból, korántsem élvezi annyira a csillogást, mint elődje, Michelle Obama. Mindent megtett, hogy a Fehér Házba is a lehető legkésőbb költözhessen be, fél évig húzta azt. A mindennapokban arra is gondosan ügyel, hogy férjével, Donald Trumppal ne kelljen a…