Fokozatosan visszaáll az első ajtós felszállási rend a buszokon

Propeller - Ma 12:30 Belföld

Jönnek az enyhítések a járatokon is. Legkésőbb május 20-tól már Pest megyében is minden járaton – a Budapestet érintőkön is – visszaáll a fedélzeti jegyértékesítés és az első ajtós felszállási rend – tájékoztatta a Volánbusz Zrt. hétfőn az MTI-t. A Volánbusz Budapestet és Pest megyét nem érintő helyi és helyközi járatain már május 11. óta…