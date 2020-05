A tönk szélén a londoni Globe Színház

Privátbankár - Ma 17:10 Gazdaság

A német autógyárak számára egy amúgy is kihívásokkal teli időszakban ütött be a koronavírus-járvány miatti összeomlás. Úgy tűnik, hogy állami segítség nélkül nagyon nehéz lesz számukra a kilábalás. Ha a német kormány a cégek hóna alá nyúl, az Magyarország számára is nagy segítség lesz.