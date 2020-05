Ripost - Ma 17:50 Belföld

„Már most is dugó van, mi lesz, ha tényleg elindul az élet?” „Ezt már nem lehet elviselni!” – durván szidják Karácsony Gergely főpolgármestert a budapesti autósok. Gigadugót okozott a körúton a biciklisáv most, hogy megszűnnek a korlátozások és mindenki elindult.