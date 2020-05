Özvegye elárulta, mik voltak Szilágyi István utolsó szavai

A színész özvegye a tragédia óta csak nyugtatókkal képes aludni, mert fél, hogy az álmai is férje meggyilkolásáról szólnak majd.

Humenyánszky Jolán a gyilkossághoz vezető eseményekről is beszámolt. Reggeli hírösszefoglaló.

Indirekt - Ma 07:30 Színes

A népszerű színész özvegye önmagát vádolja a családi tragédiáért. “Ahogy a rendőrségi vallomásomban is mondtam, Péter vasárnap reggel is a gyógyszerét kereste, de nem volt pénzünk kiváltani a receptet, és már az én nyugtatóim is elfogytak. Ugyanaz kezdődött, ami egy nappal korábban… Pista szépen, csendben szólt hozzá, nem veszekedett,…