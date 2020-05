Lokál - Ma 05:30 Belföld

Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentésének megfelelőlen vasárnap éjféltől, Budapesten is feloldotta a kormány a kijárási korlátozásokat. A fővárosban az enyhítések két hetes késéssel követik majd a vidéki intézkedéseket. Fontos, hogy a veszély nem múlt el, az egészségvédelmi szabályokat továbbra is tartsuk be!