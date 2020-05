Megszületett A mi kis falunk sztárjának gyermeke

Propeller - Ma 16:22 Belföld

Lovas Rozi színésznő még márciusban beszélt először a terhességéről, most pedig világra is hozta gyermekét. Fotó: Lovas Rozi / Facebook Nem sokkal később a színésznő Instagram-oldaláról értesültünk az örömteli hírről, hogy április 3-án férjhez is ment, amivel kapcsolatban egy közös fotót is megosztott kedvesével.