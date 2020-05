Készülődnek a nagy szállodaláncok a járvány utáni helyzetre

Életforma - Tegnap 07:58 Életmód

Készülődnek a nagy nemzetközi szállodaláncok a koronavírus-járvány utáni helyzetre, nem lesznek szobapincérek, se liftes fiúk, és a minibárnak is búcsút mondhatunk. De hogy a legsúlyosabbat is említsük, a társadalmi távolságtartás miatt a reggeli svédasztalnak is annyi lesz.