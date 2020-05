Orbán Viktor: a kijárási korlátozást Budapesten is feloldjuk

BudaPestkörnyéke - Ma 16:28 Megyei

Orbán Viktor szombat délután jelentette be, hogy feloldják Budapesten a kijárási korlátozásokat. A lazítás május 18-tól érvényes. Május 18-tól Budapesten is feloldják a kijárási korlátozásokat – ezt Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be. Korábban Orbán Viktor arról beszélt, hogy a vidékhez képest két héttel csúszik a fő