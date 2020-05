Közel 300 olyan település van Magyarországon, ahol egyetlen bolt sincs

A legfrisebb statisztika szerint tíz év alatt 25 ezerrel, egy év alatt kétezerrel csökkent a boltok száma. Több a bolt nélküli település is. Változtak a vásárlási szokások.

Tíz év alatt 25 ezerrel, egy év alatt kétezerrel csökkent a boltok száma, a legfrisebb statisztika szerint. Most már csak 127 ezer boltba mehetünk vásárolni. Több a bolt nélküli település is. Változtak a vásárlási szokások. Szorít a webáruház is. 2010-ben a kiskereskedelmi értékesítőhelyek száma 152 ezer volt, azóta a boltos kör folyamatosan…