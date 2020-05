Izer Norbert: Könnyítések az adózásban

Május 18-tól elindulnak a szűrővizsgálatok, a fekvőbeteg-ellátásban pedig a tervezhető műtéteket ismét elvégzik – mondta Müller Cecília tisztifőorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a vírus továbbra is jelen van, s bár csökken az új fertőzöttek száma, a szabályokat továbbra is be kell tartani. A következ