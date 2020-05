Először mutatta meg új párját Koltai Róbert

Blikk - Ma 06:40 Bulvár

A Drága Örökösökben is játszó Koltai Róbert és Gaál Ildikó évek óta együtt dolgoznak, a munkakapcsolatból először barátság, majd idővel szerelem lett, ma pedig már együtt is élnek – olvasható a BEST magazin legfrissebb számában, amit az nlcafe.hu szemlézett, és amelyben képeket is közöltek a boldog párról.