Csányi Sándor: Magyarországon is kialakultak irreális fizetések

Portfolio - Ma 18:25 Gazdaság

Teher alatt nő a pálma, a válság teljesen átalakítja majd a banki szektort is – mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. A beszélgetésről most az Infostart számolt be teljes részletességgel.