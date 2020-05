Szlávik János: Stabil a járványgörbe

Úgy tűnik, a közeljövőben véget ér a koronavírus-járvány Magyarországon. Ha pedig lesz is második hullám, a mostaninál enyhébb lesz. Ezt mondta pénteken Szlávik János infektológus egy online konferencián. Beszélt arról is, a Szent László kórházban többféle gyógyszert is alkalmaznak a koronavírusos betegek gyógyítására, köztük egy AIDS…