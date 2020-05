Koronavírus: Pest megyében feloldják a korlátozásokat

Újabb enyhítő intézkedéseket jelentettek be a mai Kormányinfón. A kérdéseinkre nem válaszoltak. A Pest megyei fertőzöttségi adatok közelebb állnak a vidéki adatokhoz, ezért a jövőben ezt egy egységként kezelik, így hétfőtől Pest megyében is feloldják a korlátozásokat, melyek része immár az is, hogy nemcsak a vendéglátóhelyek teraszain, hanem…