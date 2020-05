Mit tervez a kormány? Itt visszanézheti a mai Kormányinfót

Hiros - Tegnap 11:52 Belföld

További enyhítéseket jelentettek be a mai Kormányinfón. Hétfőtől látogathatóak lesznek a szabadtéri játszóterek és parkok, szállodák és panziók és a vendéglátó egységek belső helyiségei is. Júniustól pedig lagzik is tarthatóak. Valamint Pest megyében is a vidéki szabályok lépnek érvénybe.