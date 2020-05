Lukács Miki bármilyen munkát elvállal

NLC - Tegnap 15:28 Bulvár

Amióta véget ért számára a Reggeli műsorvezetése az RTL Klub-on azóta az élete kicsit visszatért a régi kerékvágásba. Ő van a kislányukkal, amikor Peller Anna dolgozik, és elvégzi az otthoni teendőket, még a házimunkában is kiveszi a részét. Persze Mikinek is van B terve, amit el is árult az nlc olvasóinak.