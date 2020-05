WMN - Tegnap 19:30 Vélemény

Mindig van véleménye, ami nem mindenkinek tetszik. Most is. Itt az Elviszlek EXTRA minisorozat második epizódja, ezúttal dr. Zacher Gábor toxikológussal, aki két fronton is harcol a járvánnyal; egy vidéki kórház főorvosaként és fővárosi mentősként.