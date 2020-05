ByeAlex húga bekerült a brit Vogue magazinba

Blikk - Ma 07:04 Bulvár

ByeAlex gyönyörű húga, az évek óta Londonban élő Márta Amarilla képzőművész nem csak gyönyörű, de rendkívül tehetséges is. Ő tervezte a Kedvesem című szám Eurovíziós Dalfesztiválon látott háttéranimációját, valamint albumborítókat is, most pedig a Vogue magazin is felfedezte őt.