Novák: egyszerűbb és gyorsabb lesz a gyermekek örökbefogadása

A kormány le akarja rövidíteni és egyszerűsíteni az örökbefogadás folyamatát, jelentette be Novák Katalin családügyi Emmi-államtitkár, ezért törvényjavaslatot nyújtanak be. A jövőben egyszerűbb és gyorsabb lesz a gyermekek örökbefogadása, az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtják be az Országgyűlésnek – jelentette be az Emberi…