Mélyül az olasz-német konfliktus a válságkezelés ügyében

Növekedés - Ma 05:48 Gazdaság

A már eddig is igen feszült olasz-német viszonyt tovább terheli a közös eurókötvények, vagy koronakötvények ügyében zajló párviadal, amibe most már az Európai Központi Bank, a német alkotmánybíróság, a Bundesbank és az Európai Bizottság is bekapcsolódott. Róma most afelé hajlik, hogy mégis inkább az euróövezet válságalapját, az Európai…