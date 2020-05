Köszönet a mentőknek a sok munkáért

50 új koronavírusos, 8 halott az elmúlt 24 órában - az operatív törzs vasárnap reggel is összeült, most pedig elmondja, mik a legfontosabbak - élőben itt és az InfoRádióban.

PécsiStop - Ma 13:24 Belföld

Vasárnap is megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját az operatív törzs, ezen derült ki, hogy hat mentődolgozó is megfertőződött a koronavírussal. Az is elhangzott, hogy egy hét alatt megtízszereződött a kormányzati bértámogatást igénylők száma, és hogy továbbra is szükség van a védőtávolság betartására és a maszkok haaználatára vidéken is.