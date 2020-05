Meghalt Little Richard

Propeller - Ma 17:43 Külföld

A rock and roll úttörője 87 évesen vesztette életét. – írja a hvg.hu. Zenészek generációira volt hatással a 87 éves korában elhunyt Little Richard. A zenész halálhírét a fia erősítette meg a Rolling Stone magazinnak, a halála oka azonban nem ismert. Little Richardot olyan énekesek tartották példaképüknek, mint James Brown vagy Mick…