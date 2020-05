Koronavírusban halt meg a világhírű bűvész, Roy Horn

Propeller - Tegnap 08:58 Külföld

Elhunyt a német születésű előadóművész, Roy Horn. 75 éves korában életét vesztette a világhírű Siegfried & Roy duó egyik tagja, Roy Horn. A két bűvész Las Vegas-i előadásaikkal váltak híressé, melyek során fehér tigrisekkel, oroszlánokkal és elefántokkal tarkították a showt. Roy Horn of Siegfried and Roy Has Died at 75 After…