Megszólalt Szilágyi István felesége

Megszólalt híradónknak a meggyilkolt Szilágyi István színész felesége, aki már vasárnap este visszatért férjével közös otthonukba. Stábunk beszélt azzal a férfival is, aki szerint a színművész fiával korábban is volt probléma. A kerület egyik önkormányzati képviselője azt mondta: eddig is igyekeztek segíteni a családnak, ezután is fognak. Holnap dö