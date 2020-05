A Shell után a MOL is sorra zárja be a benzinkútjait, olyan kevés a vásárló

A mostani időszakra kevesebb kút és dolgozó kell, de remélik, hogy ahogy újraindul az élet, kinyithatnak a kutak is.

Az olajipar az egyik olyan szegmense a gazdaságnak, amelyet a koronavírus-járvány okozta válság a legkeményebben érint. Ez természetesen igaz az üzemanyagtöltő állomásokra is, amelyek sorban zárnak be, illetve csökkentett nyitvatartással dolgoznak, hogy minimalizálják a veszteségeket. A Shell, a Mol, az OMV és a Lukoil is érintett. A…