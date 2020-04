A tüneteik megjelenése után még napokig dolgoztak a tatabányai kórház munkatársai

Koronavírusos tüneteik megjelenése után is napokig dolgoztak a tatabányai kórház munkatársai. Ez is kiderül az országos tisztifőorvos határozatából, amelyben elrendelte a kórház zárlatát. Erről azután döntött, hogy kiderült, 53-an, kórházi dolgozók és betegek fertőződtek meg az intézményben. Elrendelte azt is, hogy a kórház összes dolgozóját 7…