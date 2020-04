Budapest Airport-vezér: a veszteségünk minden nap 99 százalék feletti

HVG - Tegnap 12:30 Gazdaság

Ennek ellenére is stabil helyzetben vannak, és még egy a vártnál hosszabb visszaesést is átvészelnének, nyilatkozta Rolf Schnitzler. Az ígért bérfejlesztéseket is végrehajtották, még ha a leépítéseket nem is tudják elkerülni.