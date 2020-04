Joshi Bharat: Van bennem félelem

Indirekt - Tegnap 10:30 Bulvár

Két hétig nyomta az ágyat és olyan tünetei voltak, amik nem egyszerű influenzára utaltak. Joshi Bharat utólag azt gondolja, hogy rajta is átment a koronavírus. Joshi Bharat februárban nagyon magas lázzal esett ágynak, és két hétig nem is akartak a betegség tünetei csillapodni. Nem hatott a lázcsillapító és felkelni is alig bírt. „Ez a betegség