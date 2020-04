Egész nyáron nyitva tarthatnak majd a bölcsődék és az óvodák

Egyre több önkormányzat dönt arról, hogy nyáron végig nyitva tartja óvodáit és bölcsődéit. Eddig - legalább egy hónapra - valamennyi intézmény bezárt, többnyire karbantartási munkák vagy a szabadságok kiadása miatt. Újbudán például sok óvodapedagógus most megy szabadságra, hogy a korlátozások után végigdolgozza a nyarat.

