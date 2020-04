Közel 100 helyszínre szállítanak védőfelszerelést

Rövidre sikerült az operatív törzs keddi tájékoztatója; azt megtudtuk, hogy a járvány második hullámára készülve fogják tesztelni a lakosság átfertőzöttségét és a várandós kismamákat is eligazították a legfontosabb tudnivalókról. A WHO újfajta gyorstesztről számolt be, ami a vírus jelenlétét mutatja ki.