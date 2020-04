Lista! Mutatjuk, hol zárják le teljesen a városokat!

Lokál - Ma 09:00 Belföld

Az előző hétvégékhez hasonlóan most is szigorítják a szabadban tartózkodás szabályait a nagyvárosokban. Az önkormányzatok több kirándulóhelyet is újra lezárnak. Éjszakánként pedig több helyen kijárási tilalom lesz érvényben - ismerteti Ripost.