A Tiborcz István többségi tulajdonában lévő BDPST eladná Appeninn-részesedését

Alig egy hete szállt ki az Appeninn Nyrt.-ből Mészáros Lőrinc, most egy friss bejelentés szerint Tiborcz István is elhagyja a fedélzetet: eladná 29,30 százalékos tulajdonrészét a BDPST Zrt. A miniszterelnök veje azt mondja, véletlenül sem akar állami pénzek közelébe kerülni, és egyébként is sok támadás érte miatta a céget - inkább kiszáll.